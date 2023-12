Il concerto (a sorpresa) del trapper finisce in rissa: bottigliate e coltellate tra 300 ragazzini. I video su TikTok

di Redazione web

Quando un concerto di un trapper idolo dei ragazzini si trasforma in un incubo. Accade a Bologna, fuori dal centro commerciale Shopville Gran Reno, dove in centinaia si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di ieri per un concerto estemporaneo del tapper bolognese Medy Cartier, 22 anni, al secolo El Marbouh Ermedhi. L'esibizione, pubblicizzata nel giro di poche ore sui social, è finita però malissimo, con una rissa a coltellate i cui video - pubblicati da diversi utenti su TikTok - sono ora al vaglio dei carabinieri.

La rissa a coltellate, due feriti

I social rilanciano le immagini di tanti ragazzini coinvolti in risse in cui sono volate bottigliate, è stato spruzzato spray al peperoncino e in cui c'è chi ha tirato fuori anche un coltello. Immagini che circolano sul Web in decine di di video che ora sono al vaglio dei Carabinieri - come quelle delle telecamere di videosorveglianza della struttura - intervenuti, insieme alla Polizia, per far fronte al pomeriggio di 'follia' che ha visto due 17enni feriti: uno colpito da un fendente di coltello alla gamba e uno durante i tafferugli scoppiati tra i giovani coinvolti nelle aggressioni e stimati in almeno 300.

I ragazzi, per lo più giovanissimi, erano accorsi fuori dal centro commerciale per ascoltare Medy Cartier, noto alle cronache anche per una condanna a tre anni e mezzo a seguito di una rapina in spiaggia commessa a Riccione nel luglio del 2020.

Nella calca, sono partiti, insulti e botte, sono volate bottiglie e si è messo mano al coltello. Sul posto alcuni reparti della Polizia e i Carabinieri, ora al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto a partire dall'osservazione delle immagini registrate dalla videocamere di sorveglianza e dei tanti video che da ieri sera circolano sulla Rete in modo da potere identificare i partecipanti ai disordini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 15:27

