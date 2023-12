Rissa tra ragazzini in centro davanti ai passanti, spunta un coltello e un minorenne finisce accoltellato in ospedale. Tre giovanissimi identificati

di Redazione web

Rissa tra minorenni, spunta un coltello e uno finisce in ospedale. La violenza è scattata nella serata del 9 dicembre, in Riviera Ponti Romani, nel cuore di Padova, quando dei giovanissimi si sono fronteggiati. I passanti, alla vista degli scontri, hanno quindi deciso di allarmare le forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, dopo un fuggi fuggi generale, sono stati identificati tre minorenni, uno residente a Padova, due in Provincia.

Ferito da una coltellata

Uno di loro è stato trasportato in ospedale con ferite da taglio ad una mano. Gli altri due minorenni sono invece in attesa di essere riaffidati ai genitori. Sono ora in corso le indagini da parte dei militari.

Durante gli accertamenti i carabinieri non hanno trovato alcun coltello, nonostante le ferite riportate da uno dei minori.

Le immagini delle telecamere della zona potranno aiutare le indagini ad aggiungere elementi preziosi per valutare le motivazioni che hanno scatenato l'ennesima rissa tra minorenni.

