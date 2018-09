Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CONA -. A prendere fuoco, generando una, è stata una grande tensostruttura, utilizzata come dormitorio per un centinaio di migranti. Non risultano feriti.Non si sa ancora se all'origine dell'incendio, che poteva avere tragiche conseguenze dato l'affollamento del centro migranti, ci sia un. Vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono accorsi in massa per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.