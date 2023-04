Comunali a Udine, ribaltone del centrosinistra: De Toni vince, sconfitto il sindaco uscente Fontanini. Schlein: grande soddisfazione

L'affluenza definitiva rilevata alle 15 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine si attesta al 44% (35.604 votanti su 80.650 elettori). Lo rende noto il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un dato in calo rispetto a quello rilevato nel primo turno, quando alle 15 del 3 aprile aveva votato il 54% degli aventi diritto. I seggi sono stati chiusi alle 15 e al momento sono in corso le operazioni di scrutinio. La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione Fvg di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 17:05

