Silvio Berlusconi, il bollettino: risposta alle cure ha consentito il trasferimento dalla terapia intensiva. Zangrillo: «Ha grande tenacia»

Come sta Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele, ma non è più in terapia intensiva. Oggi, lunedì 17 aprile, l'ospedale ha diramato il bollettino sulle sue condizioni: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali». L'ex premier si trova ricoverato dal 5 aprile scorso.

Il bollettino sulle condizioni di salute dell'ex premier, il quarto dall'inizio del ricovero, è firmato dal professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi e primario di terapia intensiva del San Raffaele e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia dello stesso ospedale.

Il ministro Zangrillo: guarda al futuro

«Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva, io non l'ho sentito perché il presidente aveva bisogno tranquillità, ma sono molto fiducioso perché anche i medici lo sono. Silvio Berlusconi sta reagendo e si conferma una persona di grande tenacia e che guarda con grande fiducia al futuro». Lo ha dichiarato il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai giornalisti nel corso di un evento all'Inail.

