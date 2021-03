Coltellate a due adolescenti dopo una lite per una ragazza, due arresti

Avevano accoltellato due adolescenti, di cui uno minorenne, dopo una lite per una ragazza. A quasi due anni di distanza da quell'episodio, due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia.

Leggi anche > Benno Neumair, la sorella: «Sapevo da subito che aveva ucciso mamma e papà, non credo al suo pentimento»

I due giovani, entrambi di Napoli, sono accusati di aver organizzato una spedizione punitiva ai danni di due ragazzi, uno dei quali minorenne, nel luglio 2019 in pieno centro a Portici. Dopo l'aggressione erano partite le prime indagini, che si sono concluse con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due giovani.

Il 25enne è stato rintracciato a San Giorgio a Cremano (Napoli), il 20enne a Certaldo (Firenze). Entrambi sono ora accusati di tentato omicidio, lesioni personali e porto abusivo di armi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA