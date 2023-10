Ancona, clochard fa ricorso contro l'ordinanza anti-bivacchi: «Senza colpa chi non ha dove vivere»

di Redazione web

Un clochard, assistito dall'associazione Avvocato di Strada di Ancona, ha impugnato davanti al Tar Marche l'ordinanza anti-bivacchi firmata dal sindaco Daniele Silvetti a fine agosto. «Non si può sanzionare chi non ha dove vivere o dormire, e trova soluzioni di fortuna: è un deficit delle istituzioni e i senza dimora non ne hanno alcuna colpa»: è questa la riflessione che sta alla base del ricorso.

Motivata dalla giunta con la necessità di contrastare il «degrado urbano», la disposizione contestata prevede multe fino a 500 euro per chi, in alcune zone della città, si sdraia, dorme e bivacca continuamente per gran parte del giorno e della notte, sul suolo pubblico, ad uso o aperto al pubblico, sui gradini all'esterno di edifici pubblici e privati, antistanti un'area pubblica o soggetta al pubblico passaggio, su aree verdi ed arredi urbani.

Le misure scadranno il 31 ottobre, e il Comune potrebbe anche non rinnovarle.

