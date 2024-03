Frigorifero sui binari, il treno della Circumvesuviana si schianta: panico a bordo

di Francesco Gravetti

Dopo la vasca da bagno, il frigorifero. Si fa sempre più allarmante la situazione al passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, a Pompei, ai confini con Scafati. Ieri sera qualcuno ha lasciato un frigorifero sui binari: il macchinista non è riuscito a frenare in tempo e il treno ha impattato in pieno l’ostacolo.

Nessun ferito, ma tanta paura. Il convoglio ha arrestato la sua marcia e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Una decina di giorni fa, all’altezza dello stesso passaggio a livello, sui binari fu lasciata una vasca da bagno: in quel caso si riuscì a evitare l’impatto.

Ma da un mese circa in via Crapolla vengono posizionati ostacoli sulla rete ferroviaria, tanto che Eav ha da tempo presentato denuncia. Quello di via Crapolla è un “soa” (segnalatore ottico acustico), cioè un passaggio a livello senza barriere ma con sirene e luci. L’episodio di ieri è stato segnalato dal sindacato Orsa, che lancia l’allarme: «Bisogna intervenire presto per la sicurezza di personale e viaggiatori».

