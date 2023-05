Ciclista disabile travolto da un'auto che scappa: il pirata è un 83enne

di Redazione web

Si tratta di un uomo di 83 anni residente a Viterbo, e già segnalato per aver provocato un altro incidente nei mesi scorsi, l'investitore del ciclista disabile travolto a bordo della sua handbike sulla strada Teverina in direzione Bagnoregio, nel viterbese. L'83enne dopo

l'investimento, avvenuto cinque giorni fa, si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Immediato l'intervento del personale del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi all'investito, lo ha trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo, dove è attualmente ricoverato per le numerose fratture riportate durante l'urto.

L'incidente è avvenuto in una zona isolata e senza testimoni

Della vicenda si sono occupati fin dai primi momenti, gli uomini della polizia locale che si sono subito messi al lavoro per dare un volto all'investitore, purtroppo il fatto che la zona

dell'incidente è isolata e l'assenza di testimoni è stata di ostacolo. Unico dato certo in possesso della polizia, dedotto dal ritrovamento sul posto di un fanalino, è stato il tipo di

macchina usata dal pirata, una vecchia Ford Fiesta presumibilmente dei primi del 2000.

Per l'investitore il ritiro della patante e la denuncia per omissione di soccorso

La svolta è poi arrivata ieri grazie ai video di alcune telecamere posizionate sulla strada: gli agenti sono riusciti a tirare fuori alcune lettere della targa di una Fiesta che a

quell'ora transitava sulla strada, e partendo da questo hanno incrociato i dati con il registro degli incidenti precedenti riuscendo a risalire alla macchina di un uomo che mesi prima era stato l'autore in un altro sinistro.

