Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ledecise dal governo, seppur indirettamente, hanno creato un danno: è saltata l’asta per la vendita della catena Old Wild West, da parte di BcPartners, per via appunto dei troppi rischi per il valore degli asset conseguenti proprio alla decisione dell’esecutivo.: buona parte dei ricavi del gruppo infatti proveniva proprio dalle domeniche, quando famiglie e tanti bambini si recavano al centro commerciale e di conseguenza nei fast food. In un Paese dove il lavoro è già poco, ridurne le occasioni reali e potenziali è come minimo suicida, scrive il quotidiano economico.