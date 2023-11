Chirurgia estetica, addio Iva: quanto si risparmierà per il ritocchino Un emendamento al DL Anticipi, approvato in Senato, elimina l'Iva sulle operazioni di chirurgia estetica, ma non di medicina







di Redazione web Semplice ritocchino di chirurgia estetica o necessità di un intervento, sempre estetico, a causa di problemi o traumi? Un emendamento al DL Anticipi, approvato in Commissione Bilancio del Senato, prevede l'addio all'Iva, la totale esenzione. Questa si applicherà «alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica» si legge nel testo di legge. Caldo rovente e problemi di sonno per milioni di persone: ecco le strategie per dormire al meglio Niente Iva per il ritocchino Un'iniziativa che viene accolta con ottimismo dalla Società italiana di medicina estetica, la Sime, il cui presidente Emanuele Bartoletti, parlando con Adnkronos Salute, ha sottolineato che "l'emendamento è benvenuto perché giustifica la non applicabilità dell'Iva allo scopo medico per la chirurgia estetica. Resta Iva per medicina estetica Secondo il Sime, la medicina estetica avrebbe avuto anche più diritto della chirurgia, perché "ha come primario obiettivo quello della diagnosi, prevenzione e correzione. A riprova di questo, in un sondaggio condotto su nostri colleghi della Sime...abbiamo riscontrato che in questa fase sono state diagnosticate tantissime patologie che ignoravano di avere, a partire da casi di tumori”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA