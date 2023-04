Un cerotto al testosterone contro il calo del desiderio femminile, dalla ricerca inglese il "Viagra" della menopausa

di Redazione web

Un cerotto per le donne, per alleviare i sintomi collegati alla menopausa e aumentare il desiderio sessuale. Dai ricercatori inglesi dell'Università di Warwick, è stato sviluppato un dispositivo medicale, destinato alla popolazione femminile, ora in fase di trial clinico, di sperimentazione, che secondo gli scienziati promette risultati importanti anche sulla sfera sessuale.

Aiuto per le donne

Il testosterone contenuto nel cerotto, infatti, avrebbe un ruolo fondamentale nel periodo della menopausa, in cui cala fisiologimente la sua presenza nell'organismo delle donne, provocando la perdita di libido, cioè di desiderio sessuale, per questa ragione il farmaco avrebbe un effetto simile, per così dire, al Viagra usato dagli uomini con problemi erettili.

Cerotto innovativo

Tra l'altro, durante la menopausa, oggi le donne possono ricorrere alla terapia ormonale sostitutiva con cerotti a base di estrogeni e progesterone, ma non a base di testosterone, l'ormone maschile, mentre il cerotto sviluppato in seguito alle ricerche inglesi, si attacca alla pelle per fornire la dose corretta di ormone, da sostituire solo due volte a settimana.

Novità mondiale

«Possiamo usare il nostro cerotto per evitare un'inutile sofferenza nella vita quotidiana delle donne», ha dichiarato David Haddleton, professore di chimica all'Università di Warwick e fondatore di Medherant, l'azienda produttrice del dispositivo medicale, il cui sviluppo è stato portato avanti con un investimento di quasi 3,5 milioni di euro. Se la fase sperimentale si concluderà con successo ed il cerotto verrà approvato dalle autorità sanitarie, allora sarà l'unico sostitutivo del testosterone disponibile per le donne di tutto il mondo.

