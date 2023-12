Chi l'ha visto, Salvatore Legari scomparso a Modena: il giallo del furgone parcheggiato sul passo carrabile

di Cristina Siciliano

Uscito di casa dopo pranzo con il furgone ma non è più tornato. Salvatore Legari, 54 anni, imprenditore edile di origine pugliese, è scomparso nel nulla il 13 luglio del 2023 da Lesignana, in provincia di Modena. Il furgone è stato ritrovato parcheggiato davanti ad un passo carrabile a Sassuolo grazie ad una multa lasciata sul cofano il 22 luglio. Prima della scomparsa, Salvatore Legari aveva fatto dei lavori di efficientamento energetico in un immobile e lì aveva detto che si sarebbe recato, prima di sparire. «Mio padre non è andato via per problemi economici. Lui i problemi li affrontava e non scappava». Sono queste le parole del figlio di Salvatore Legari rilasciate a Chi l'ha visto.

Salvatore Legari: Era stato lasciato in divieto di sosta il furgone dell’imprenditore edile scomparso il 13 luglio nel Modenese. Chi c’era alla guida? Si cerca il corpo nel fiume vicino, qualcuno ha informazioni utili alle indagini?#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/V9Zqh3HFlj — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 20, 2023

Cosa è successo

Salvatore Legari è scomparso in quella che, apparentemente, sembrava una normale giornata di lavoro.

Il proprietario in questione, di 37 anni, sarebbe iscritto al registro degli indagati in quanto ultima persona ad aver visto l'imprenditore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA