Chi l'ha visto, Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni. La mamma: «Deve prendere le medicine, l'aspettiamo a casa»

Sparita nel nulla. Introvabile. Continuano a non esserci tracce di Anastasia Ronchi, la ragazzina di 16 anni che si è allontanata la mattina del 13 dicembre scorso dalla sua casa di Pavia. Quel giorno si è allontanata da casa e non è più tornata. Da quel giorno disperati sono gli appelli dei genitori sui social, rilanciati anche dall'associazione Penelope (l'Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) e dalla trasmissione di Rai 3 “Chi l'ha visto”. Infatti, proprio durante la puntata del 20 dicembre del programma condotto da Federica Sciarelli, la mamma di Anastasia Ronchi ha rilasciato un appello in diretta con la speranza di ritrovare sua figlia.