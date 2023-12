Anastasia, scomparsa a 16 anni. L'appello disperato della sorella Micol Ronchi: «Se la vedete, avvisate le forze dell'ordine»

Non ci sono ancora notizie di Anastasia, la sedicenne sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi scomparsa a Pavia lo scorso 13 dicembre. Diversi testimoni, però, già dal giorno successivo hanno avvistato la ragazza in Toscana, più precisamente a Viareggio, la città da dove Anastasia si è trasferita in Lombardia poco meno di un mese fa. E dove aveva stretto delle amicizie, a partire dalla scuola superiore che frequentava. La sorella, che rilancia da giorni degli appelli sui social, è convinta che non si tratti di un rapimento e si augura che quella di Anastasia sia solo «una bravata da sedicenne».