Chi l'ha visto?, gli inviati trovano un cadavere. Francesco Paolo Del Re sconvolto in diretta: «È Antonella Di Massa, scomparsa da giorni»

di Redazione web

«Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di 'Chi l’ha visto?'». È quanto fa sapere la nota trasmissione di Raitre su 'X', facendo riferimento alla donna di 51 anni scomparsa a Ischia sabato 17 febbraio, quando si era allontanata da casa senza più dare sue notizie.

«Francesco Paolo Del Re e Marco Monti - si legge nel tweet di 'Chi l'ha visto' - hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto. Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di SerraraFontana, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, e una telecamera l’aveva ripresa».

+++Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita da inviati di #chilhavisto+++



Subito avvisati familiari e forze dell’ordine. Marito e Carabinieri sul posto. Era nella zona di #Succhivo, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio a #Ischia. pic.twitter.com/dIs8pM84yG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2024

Il ritrovamento

L'inviato di "Chi l'ha visto?" Paolo Del Re, visibilmente scosso, ha raccontato il ritrovamento della donna. «Io e Marco Monti ci siamo addentrati in questo terreno, ripercorrendo la strada che avrebbe fatto Antonella Di Massa e abbiamo trovato il cadavere della donna».

La 51enne, sposata e con i due figli, si era allontanata dalla sua abitazione nel comune di Casamicciola a bordo della sua auto, una Fiat bianca.



Le parole del marito Domenico

«Antonella non ha nulla con lei ed è difficile così rintracciarla - aveva detto il marito Domenico, quando ancora non sapeva del ritrovamento -. Il cellulare è in macchina e lei dovrebbe portare una busta bianca. Lei regolarmente la mattina è andata a fare la spesa, poi è tornata a casa e dopo dalle 12.30 abbiamo perso le tracce. Mia moglie forse non vuole essere trovata e per questo usa il cappuccio alzato sul capo. Non è escluso che si sia imbarcata e sia andata fuori dall'isola di Ischia. Forse sentiva il bisogno di staccare da tutto e da tutti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA