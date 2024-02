Bambino di 3 anni scomparso da più di una settimana, la mamma lo aveva affidato al compagno per farlo «diventare un uomo»

Elijah Vue è un bambino della città di Two Rivers, nel Wisconsin (Usa). Il piccolo di tre anni è scomparso da più di una settimana. La madre ha lasciato il figlio in custodia al suo partner che l'ha perso di vista. I due al momento sono in prigione, con l'accusa di abbandono di minori mentre le forze dell'ordine e l'intera comunità stanno cercando il bambino.



Elijah è stato visto l'ultima volta intorno alle 8 del mattino del 20 febbraio. Il dipartimento di polizia di Two Rivers ha detto di aver ricevuto una chiamata alle 10:59 da un uomo - ritenuto essere il partner della donna, Jesse Vang - che segnalava la scomparsa del piccolo.