Eleonora morta di tumore a 31 anni, per 8 ha lottato con la malattia. Il dolore dell'amica: «Non volevi andartene»

di Lucia Russo

Solare, raggiante, meravigliosa, sempre con qualche parola di forza da dispensare. Questa era Eleonora Pavan, 31enne di Villorba, morta lunedì 8 aprile, dopo aver lottato contro un tumore. Eleonora era una leonessa gentile. Ha combattuto con tutte le sue forze, per 8 anni, contro il male aggrappandosi alla vita e ai suoi affetti. Ma lo ha sempre fatto con la dolcezza e la gentilezza dando lei forza a chi le stava attorno.

La passione per lo sport

Originaria di Villorba, Eleonora aveva frequentato il liceo classico Canova a Treviso e si era successivamente laureata in economia all'Università di Trieste. Da sempre mossa da una grande passione per lo sport, aveva lavorato in diverse palestre trevigiane tra cui il Vitanova di Paese e, attualmente, come receptionist, il Bobadilla di Treviso. «È da quando sono piccola che vengo in palestra tutti i giorni, non saprei come fare senza. È il mio modo per sfogarmi», diceva a chi ha avuto modo di conoscerla negli spogliatoi. Oltre agli esercizi in sala, le piaceva molto anche nuotare e, in passato, aveva anche giocato a pallavolo con il volley Fontane nella sezione giovanile.

Collanine e gonne, Eleonora era anche un'artista

Eleonora Pavan era anche un'artista. Le piaceva creare dei gioielli con fili e pietre tanto che, ormai da qualche tempo, aveva aperto una pagina Instagram dedicata proprio alle sue creazioni. "Filodacqua". «Ogni pezzo racconta una storia di artigianato autentico e passione», spiegava sotto le foto che condivideva. Oltre ai gioielli, amava anche creare borse, gonne e scrunchies (gli elastici in stoffa ndr). Andava a comprare le stoffe colorate e con delle fantasie, spesso in qualche mercatino, e poi si metteva a cucire.

Il ricordo: «Ele eri luce. Non volevi andartene»

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in chi la conosceva.

Il funerale

In tanti si sono uniti al dolore di mamma Patrizia, papà Jean Louis, del fratello Nicola e del compagno di Eleonora, Giulio Maria. L'ultimo saluto alla giovane sarà dato domani, mercoledì 10 aprile, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Catena di Villorba. La famiglia ha chiesto eventuali offerte da devolvere all'Advar anziché fiori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 09:55

