Anastasia Ronchi scomparsa, il papà: «Forse è a Viareggio con alcune amiche». L'appello della sorella Micol

Che fine ha fatto Anastasia Ronchi, la sedicenne scomparsa a Pavia ormai da sei giorni e sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi? Per il padre, Giancarlo, la figlia si troverebbe a Viareggio (Lucca), nonostante alcune segnalazioni fatte che potrebbe essere ritornata in Lombardia e precisamente a Monza.

Anastasia Ronchi, le parole del papà

«Sono convinto - ha detto Giancarlo Ronchi - che sia tornata a Viareggio, perché le mancavano le amicizie, ecco perché mi rivolgo a loro, fateci sapere, non prende le medicine da sei giorni e quindi siamo molto preoccupati». L'invito da parte del padre è rivolto anche alle amiche della figlia.



Micol su Instagram ha lanciato un messaggio alla sorella e a chi potrebbe essere con lei. «Fammi sapere se stai bene, non so se hai un telefonino o segui i social, però dammi notizie di te in qualche modo». Carabinieri e polizia la stanno cercando verificando le segnalazioni che arrivano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 19:02

