L'incubo per, durava da mesi quando la notte del 3 luglio la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento e l'ha trovata piena di lividi e ustioni. Era sotto choc e confusa.ripercorre la vicenda e racconta che una volta in ospedale la ragazza ha spiegato di essere stata picchiata a sangue da due estracomunitari. Una versione indotta dalla paura. Quindici giorni dopo, gli inquirenti hanno arrestato i vicini di casa, tra cui la sua migliore amica Roberta, la stessa che ai microfoni diaveva accusato la nonna di Regina.«Io non mi fermo qui, per me è come una sorella», le parole di Roberta subito dopo. Regina era in balia di Roberta, di sua madre e del suo fidanzato. E proprio quest'ultimo la picchiava pesantemente ogni volta che non riusciva a dare ai suoi aguzzini 800 euro al mese. «Quando non arrivavo alla cifra lui mi picchiava e poi mi obbligava ogni mattina a comprare ciambelle e cibi fritti per ingrassare». Con i lividi e i chili di troppo, però, i clienti non la volevano.Il giorno in cui ha rischiato di morire, l'uomo era furioso: «Mi ha messo due stracci in bocca per non far sentire le urla e mi ha portato nello sgabuzzino, mi ha tirato giù i pantaloni e mi ha bruciato con un ferro da stiro rovente sui glutei e sulla schiena. Calci e pugni in volto, ferite con un coltello e un cucchiaio incandescente sulla fronte».La donna, infatti, presentava segni di percosse, lividi ed ecchimosi più o meno recenti, tagli da lama e bruciature in diverse ed estese parti del corpo.Le due indagate avevano approfittato della sua vulnerabilità dopo la morte della madre. Tra Roberta e Regina c'era una relazione di dipendenza psicologica. Con l'uomo, entrato nelle loro vite due mesi fa, la violenza era diventata sistematica.(Foto dalle pagine Facebook)