Roma, auto travolge passanti a San Pietro: 5 feriti, tre sono bambini

Un romano di 35 anni ha perso il controllo della sua Clio grigia, forse a causa della strada bagnata per la pioggia, investendo la famiglia in via della Conciliazione.

Un incidente che ha fatto scattare la massima allerta, anche se poi in pochi minuti è emerso che si è trattato di un incidente stradale.Secondo quanto si è appreso, l'auto ha centrato una famiglia di cittadini polacchi che si trovava sul marciapiede proveniente da piazza San Pietro e diretta a Castel Santangelo: padre, madre e tre figli di 3, 6 e 12 anni. Il più piccolo è stato sbalzato dal passeggino.L'automobilista romano si è fermato a prestare soccorso.I bambini sono stati trasportati al Bambino Gesù, mentre i genitori al Santo Spirito e al San Camillo. Vista la situazione poteva insomma finire molto peggio, specie per il bimbo sul passeggino, distrutto nell'impatto.arrivando da via San Pio X. E' incensurato ed è apparso sobrio, ma sarà comunque sottoposto all'alcoltest. La Clio, sempre secondo i primi accertamenti, non viaggiava a velocità sostenuto.