Vaccini, ecco cosa si è inventato lo chef Alessandro Pipero, la foto sui social diventa virale

Ironizzare sui vaccini. Lo sta facendo bene Alessandro Pipero, noto chef molto attivo sui social che non è nuovo a battute e associazioni ironiche. Questa volta ha ironizzato sul vaccino Astrazeneca aggiungendo al logo del marchio della sua auto, una Opel Astra, la scritta Zeneca con un foglietto di carta adesiva.

Una battuta che ha fatto sorridere molti dei suoi followers soprattutto in questo periodo in cui il vaccino è finito nel vortice delle polemiche ed è sempre più sulle pagine della cronaca e non solo. Pipero non è nuovo a questo genere di battute che spessi diventano virali. Diversi mesi fa scrisse il codice del biglietto del suo treno ad Alta Velocità sulla fronte così da non essere disturbato durante il pisolino dal controllore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 15:15

