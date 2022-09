Catania, incendio nei pressi dell'aeroporto: ritardi e cancellazioni

Un incendio nei pressi dell'aeroporto di Catania sta causando evidenti disagi al traffico aereo. Il rogo, che ha interessato un'area a Ovest della pista di volo, è destinato a causare ritardi e cancellazioni.

Catania, incendio all'aeroporto

A darne notizia è lo stesso aeroporto di Catania. SAC, società che gestisce lo scalo del capoluogo etneo, ha spiegato: «L'incendio che sta interessando le aree ad ovest della pista di volo sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate. Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull’orario del proprio volo».

I disagi

Oltre agli inevitabili ritardi e cancellazioni dei voli, ci sono diversi disagi per i tanti passeggeri che già si trovavano all'interno dell'aeroporto di Fontanarossa. Tutti gli accessi ai controlli di sicurezza sono stati chiusi e ai banchi informazioni dello scalo e delle compagnie aeree si stanno creando inevitabili code.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 18:06

