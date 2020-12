Neonato di 5 mesi muore nella culla: la scoperta choc dei genitori

Un bimbo di appena 5 mesi è morto alle prime luci dell'alba di ieri a Casarano in Puglia, nella sua culla. Disperati i tentativi dei genitori, che hanno subito allertato il 118, per salvargli la vita: quando il piccolino ha raggiungo l'ospedale, dove l'ambulanza lo ha portato a sirene spiegate, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casarano, per stilare una prima informativa da depositare in Procura. Il fascicolo di indagine è nelle mani del pubblico ministero Donatina Buffelli: sul corpicino del piccolo - che si trova da ieri all'obitorio dell'ospedale di Lecce - sarà effettuata l'autopsia. L'inchiesta, atto dovuto in casi come questo, cercherà di appurare le cause della morte del bambino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 16:48

