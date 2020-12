Salta con la moto da cross da una sponda all'altra del canale e si schianta sulla riva, Gianfranco muore sul colpo

Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre, a Motta di Livenza. Poco dopo le 15 un motociclista in sella ad una moto da cross stava correndo sullo sterrato lungo via Friuli, in un tratto di strada che costeggia un canale d'irrigazione. Ad un certo punto l'uomo ha perso il controllo della moto ed è finito contro un parapetto di cemento che costeggia il canale.

Il motociclista, Gianfranco Armellin, 60 anni residente a Motta di Livenza, è morto all'istante. Secondo una prima ricostruzione, fatta dai carabinieri che sono intervenuti a fare i rilievi, pare che l'uomo stesse cercando di saltare da una sponda all'altra del canale.

