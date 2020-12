Uccide a coltellate un 26enne in mezzo alla strada: arrestato

Ha accoltellato più volte in strada un 26enne di Ancona, morto sul posto, e ha provato a dileguarsi in un condominio distante poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione. È successo alle 12,15 di oggi in via Maggini, nel quartiere Pinocchio di Ancona.

L'accoltellamento è avvenuto davanti a diversi testimoni che ora sono in caserma per essere ascoltati dai carabinieri impegnati nelle indagini e che, quasi subito, hanno fermato il presunto responsabile dell'omicidio. Coetaneo della vittima e anche lui del posto, dovrà ora raccontare agli inquirenti la sua versione dei fatti. In strada ancora il medico legale, mentre si cercano di capire i motivi della lite finita con la morte del giovane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 15:13

