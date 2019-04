Cardito, Chi l'ha Visto: «Le maestre di Giuseppe sapevano delle botte e lo chiamavano 'scimmia'»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuno è intervenuto per salvare la vita diil bambino massacrato di botte dal patrigno a Cardito. La mamma è stata arrestata per complicità, ma Chi l'ha Visto? racconta che anche la scuola non ha fatto nulla per impedire la tragedia, nonostante il bambino e la sorella mostrassero ogni giorno lividi ed ecchimosi. Inle maestre raccontano della violenza subita dai bambini e di una nota inviata alla preside.I piccoli sono stati massacrati dacon il manico di una scopa sotto gli occhi della mamma Valentina e le maestre si erano accorte che la bambina mancava un pezzo di orecchio. «Piangeva e perdeva sangue dalla testa. Ho provato a difenderli, ma Tony mi ha allontanato con un morso», racconta nella deposizione la mamma. «Non è vero, ha ricevuto il morso perché inavvertitamente aveva colpito il suo piede nudo. E poi non ha chiamato l'ambulanza. Forse avrebbe potuto salvarlo», spiega in studio la conduttriceDurante la puntata vengono mandate in onda anche le parole della«Io lo dicevo alle maestre che Tony ci metteva sotto l'acqua e dentro il ces**. Mamma era con me, ma non faceva niente. Finalmente me ne vado da quella casa». Le insegnanti, infatti, sapevano e avevano inviato nove giorni prima della tragedia una nota alla dirigente della scuola, una segnalazione che si è rivelata tardiva e incompleta. «Il padre dei bambini è sparito. Era il compagno che li picchiava. Giuseppe non parlava, si buttava a terra e io gli dicevo "scimmiottella". E lui "scimmia no"», dice una delle maestre in un'intercettazione poco dopo l'omicidio.