Cardito, Giuseppe ucciso di botte dal patrigno. Arrestata anche la mamma. L'amica Nunzia a Pomeriggio 5: «Il bambino ha avuto giustizia»

- la mamma 30enne del piccolo, ucciso di botte dal patrigno a Cardito -. Dalle indagini sarebbe emerso cheOggi a Pomeriggio 5 è tornata a parlare, l'amica di famiglia, furiosa con Valentina. «Ringrazio le istituzioni per quello che hanno fatto - ha detto -. Mi sento rasserenata,Perché ne deve avere».Poiha letto il comunicato: «È stato accertato che la mamma non solo non chiese aiuto, ma avrebbe cercato di curare le gravissime ferite del piccolo Giuseppe con teli bagnato. E». L'inviata di Pomeriggio 5 aggiunge: «La sorellina ha ricostruito che il fratello sarebbe stato colpito con il manico di una scopa».Per concludere, Barbara D'Urso manda in onda l'intervista a un'altra mamma, lache commenta l'arresto di Valentina con una frase choc: «Quella mattina doveva chiedere aiuto, anche a me che abito lì vicino. Invece niente.».