Surf sul cofano dell'auto, la folle sfida che ha già ucciso un 18enne: l'amico guida e filma tutto. «Oh, non inchiodare» VIDEO

Non è bastata la morte di Lorenzo Pjetrushi, il 18enne caduto rovinosamente a terra nel Trevigiano mentre cercava ti tenersi aggrappato al tettuccio di un'auto in corsa, per mettere fine a questa sfida mortale. Il car surfing, la nuova moda di “surfare” sul cofano delle auto in movimento, sta dilagando in Italia. L'ultimo caso, denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto a Pozzuoli, nel Napoletano.

Nel video postato sui suoi canali social si vede un ragazzo che ride mentre cerca di tenersi saldo sulla macchina che sfreccia nella notte tra le strade della cittadina. L'unica raccomandazione all'amico alla guida dell'auto e con il cellulare in mano: «Oh, non inchiodare». Una sfida stupida e pericolosa. «Abbiamo allertato il sindaco di Pozzuoli», ha detto Borrelli insieme al consigliere comunale di Europa Verde Enzo Pafundi. «Questi folli non solo potrebbero farsi del male ma rappresentano dei pericoli pubblici per gli altri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:33

