Cenone di Capodanno al ristorante finisce in maxi-rissa tra 50 persone: sedie che volano, poi scappano senza pagare

Festeggiamenti di fine anno con maxi rissa. Ferita la titolare di un ristorante e tre camerieri. È successo nella cittadina di Roccaraso, all'interno di un locale sulla Statale 17, arteria che collega l'Alto Sangro alla Valle Peligna. Protagonisti, i componenti di un gruppo di 50 persone, riuniti in una tavolata, composta da diversi nuclei familiari, dove erano presenti giovani, anziani e bambini. Tutti di origine campana.

La discussione tra giovani si trasforma in rissa

L'episodio si è verificato intorno alle 2 di notte. A quell'ora il locale era pieno di persone che festeggiavano San Silvestro in un clima allegro e, tutto sommato, composto. Così come si sono comportati, inizialmente, i partecipanti alla tavolata in questione. Poi, però, alcuni giovani del gruppo campano, avrebbero iniziato ad alzare il tono della voce, tra di loro. Una discussione, di cui non si conosce l'argomento, che si è trasformata in spintoni, calci e pugni.

Sedie che volano e tavoli rovesciati, poi scappano senza pagare

In sala si è creato il panico, quando i clienti, hanno visto volare sedie e bicchieri e rovesciare i tavoli. A quel punto la titolare del ristorante sarebbe intervenuta per placare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, ma senza esito. Lei stessa sarebbe stata aggredita e picchiata, insieme a tre camerieri, intervenuti in suo aiuto. Tutti e quattro hanno riportato diverse ferite e sono stati medicati al Pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro, con sette giorni di prognosi. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme a una pattuglia della stazione carabinieri di Castel di Sangro, agli ordini del maggiore, Fabio Castagna. Ma prima dell'arrivo dei carabinieri, coloro che hanno dato vita alla rissa, si sono allontanati dal locale, senza peraltro pagare il conto. E dunque, non è stata possibile l'identificazione del gruppo.

La rissa nei video

A disposizione degli inquirenti, soltanto il numero di telefono, di chi ha prenotato il cenone, finito male. Al vaglio il sistema di videosorveglianza del locale, al fine di risalire alla loro identità e procedere con la denuncia per rissa. Tuttavia la dinamica di quanto accaduto, necessita di ulteriori conferme, anche per la configurazione del reato di lesioni nei confronti della titolare del ristorante e dei camerieri. Le immagini video, potranno fornire maggiori dettagli.

