Capodanno a Roma, 59 auto in fiamme per i botti. Roghi dalla Nomentana all'Appia, a Cinecittà incendio in autorimessa

A Roma il bilancio dei danni nella notte di Capodanno conta 59 auto distrutte o danneggiate dalle fiamme sprigionate a causa dei fuochi d'artificio esplosi per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Gli interventi hanno riguardato anche alcuni cassonetti e un monopattino.

Le auto incendiate a Roma

In particolare le forze dell'ordine, a cominciare dai vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenuti in varie zone della Capitale: nel quadrante nord, tra via Nomentana e viale Eritrea, ma interventi anche nella zona del Quarto Miglio e via Appia Nuova. Ventotto auto sono andate a fuoco in una autorimessa in via Pietro Tomei, nella zona di Cinecittà: 14 sono state distrutte e altre 14 danneggiate. Al momento non si segnalano feriti.

