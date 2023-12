Capodanno 2024, tutti i concerti previsti nelle piazze italiane

di Redazione Web

La domanda “Che fai a Capodanno?" è un must del periodo. Tutti se lo chiedono e lo domandano. Da sempre fonte di ansia e incertezza per tanti motivi: meteo, disponibilità economica e umana. Ma quali sono gli eventi organizzati in Italia per il 31 dicembre 2023? Oltre all'attesissimo e chiacchierato concerto di Marco Mengoni a Cagliari, ci sono tanti eventi in programma lungo lo Stivale.

Ecco tutti gli eventi previsti in Italia, da Nord a Sud, per festeggiare l'arrivo del 2024 in grande stile.

Il concerto di Marco Mengoni a Cagliari

Lo spazio concerti della Fiera di Cagliari ospiterà il concerto live di Marco Mengoni, che così chiuderà un anno artistico memorabile fatto di conferme e successi. Il 2024 che Mengoni inaugura a Cagliari gìà si preannuncia carico di riconoscimenti con la sua presenza come co-conduttore e super ospite durante la prima serata del Festival di Sanremo, il 6 febbraio 2024.

Mengoni, il concerto di Capodanno da 1 milione di euro diventa un caso: «Inopportuno spendere così i soldi pubblici»

Lo spazio eventi della Fiera potrà accogliere il pubblico sin dalle ore 18:00 e l’attesa sarà comunque piacevole grazie all’esibizione di set di DJ che accompagneranno il pubblico creando un’atmosfera di rilassatezza e divertimento.

A Olbia Zucchero e Salmo

Sarà Zucchero Fornaciari, invece, la star del concerto di Capodanno a Olbia, destinato ad essere uno dei più importanti e seguiti d'Italia. La conferma, arrivata anche dall'assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, è stato accolta con grande entusiasmo dagli olbiesi in primis e dai fan del bluesman che arriverà in Sardegna al termine del tour americano. È certa anche la presenza sul palco, nella notte di San Silvestro, di Salmo, il rapper olbiese che nell'edizione scorsa di Sanremo reinterpretò proprio una cover di Zucchero.

Per Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, gli organizzatori starebbero pensando ad uno spazio tutto suo durante la serata del 31 dicembre, con un dj set e gli immancabili fuochi d'artificio. Ci si aspetta un capodanno a Olbia all'insegna del sold out per hotel e ristoranti.

Le iniziative in Calabria: Amadeus a Crotone

In Calabria non mancano eventi degni di nota: previsto a Cosenza il concerto di Giorgia, Max Pezzali a Rossano-Corigliano, mentre a Crotone è previsto il concerto di Rai Uno condotto da Amadeus.

Gli eventi del 31 dicembre in Campania

A Napoli il cuore della festa, in genere, è Piazza del Plebiscito, dove quest’anno si attendono Arisa e i The Kolors, più vari comici, tra cui Biagio Izzo. Sul Lungomare, invece, si prevedono vari dj-set fino al giorno seguente. Anche Salerno sotto le feste non è da meno: ad animare la folla ci saranno i Pooh, in concerto gratuito a Piazza Amendola.

Il Capodanno in Emilia-Romagna

A Rimini, capitale della movida estiva e non solo, c’è grande fermento per il concerto di Biagio Antonacci, che presenterà una scaletta speciale per la serata di San Silvestro. A Bologna torna il tradizionale Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore. Mentre a Ferrara si attende il tipico incendio del Castello Estense, quest’anno accompagnato da musica dance fino al mattino.

Il Capodanno nel Lazio

A Roma diversi eventi. Tra concerti gratuiti in piazza, feste in discoteca, cenoni e serate a teatro, infatti, è praticamente impossibile evitare il divertimento. A cominciare dal tradizionale Concertone al Circo Massimo, che anche quest’anno ospiterà celebri artisti come Blanco, Lazza e Francesca Michielin, passando per gli spettacoli in programma nelle diverse sale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nelle giornate di domenica 31 e lunedì 01 gennaio.

A Viterbo il concerto di Cristina D’Avena. Per gli appassionati del trap/ hip-hop, invece, occorre segnalare lo show di Gue Pequeno ed Emis Killa a Ladispoli.

Il 31 dicembre in Liguria

Molto suggestivo, in Liguria, il cenone organizzato all’acquario di Genova. Per gli amanti dell'intrattenimento, invece, in Piazza de Ferrari si svolge un “Tricapodanno” davvero speciale: tre eventi organizzati da Mediaset nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre, quest’ultima condotta da Federica Panicucci e trasmessa su Canale 5.

A Sanremo,invece, è previsto un concerto in piazza Pian di Neve, che quest’anno vede la partecipazione di Alex Britti e dei Colla Zio. Grande divertimento anche a La Spezia con gli Eiffel 65 in concerto gratuito a Piazza Europa.

Il Capodanno in Lombardia

Oltre alle serate organizzate nei tantissimi locali e discoteche milanesi. Tra le località più gettonate della Lombardia troviamo Bormio, nota località sciistica della Valtellina, dove centinaia di giovani danno il benvenuto al nuovo anno ballando all’evento “White Bormio” mentre le coppie si scambiano baci al gusto di spumante nelle piscine termali dei Bagni Nuovi. A Mantova l’appuntamento è in Piazza Sordello per il concerto di Madame. A Brescia sarà Mr. Rain ad animare la lunga notte. A Como, invece, l’arrivo del nuovo anno si festeggia tra il Lungolago e Piazza Cavour, con scenografici fuochi d’artificio.

Gli eventi del 31 dicembre in Piemonte

Nel periodo di Capodanno il Piemonte è teatro di moltissimi eventi adatti sia agli appassionati della montagna che agli amanti del divertimento cittadino. Basti pensare alle rinomate piste da sci, sulle quali ogni inverno si riversano famiglie e giovani provenienti da ogni dove, ed alle discoteche di Torino, dove ci si scatena fino alle prime luci del mattino al ritmo di musica elettronica. Immancabile, poi, il concerto gratuito a Piazza Castello che quest’anno avrà come protagonista il gruppo Lo Stato Sociale.

Gli eventi in Puglia per Capodanno

A Bari si attendono Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. A Trani, invece, è prevista la presenza di Raf. I più temerari, invece, potranno partecipare al tradizione tuffo di Capodanno in mare dopo la messa nella Basilica di San Nicola a Bari.

Concerti a Capodanno in Toscana

A Firenze il movimento non manca di certo, tra concerti jazz, pop, gospel e rock nelle principali piazze del centro storico, ma anche cenoni e serate nelle discoteche più alla moda. A Siena, invece, quest’anno, a Piazza del Campo, si terrà il concerto gratuito di Emma. A Pisa, infine, si esibirà il rapper Fabri Fibra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA