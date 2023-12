Feste e ponti del 2024: come avere 24 giorni di vacanza usandone solo 5 di ferie. Le date da segnare in calendario

Come ogni anno, per chi è alla ricerca del modo più vantaggioso per sfruttare i giorni di ferie a disposizione si avvicina il momento di dare un occhio al calendario. Il 2024 sarà un anno ricco di ponti (anche se bisognerà rinunciare a Epifania, 2 giugno e 8 dicembre, che cadranno nel weekend), che consentiranno di riuscire a staccare per ben 24 giorni usando solo 5 giorni di ferie. Andiamo a vedere come.