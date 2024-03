«​Credo che domani sarò licenziata dal lavoro: ho ricevuto una strana mail e il capo non risponde più alle chiamate»

L'incertezza sembra serpeggiare con sempre più frequenza tra i lavoratori e ogni volta che giunge la voce di una nuova ondata di licenziamenti il cuore perde un altro battito. È un po' come guardare la tempesta che si avvicina con la consapevolezza di non poterla fermare. Costruirsi un futuro è molto difficile, se non impossibile, quando non si è certi di avere uno stipendio per i mesi e gli anni a venire.

Questa sensazione ha scosso la giornata di Jess quando ha ricevuto una strana mail dalla dirigenza, una convocazione per una riunione, senza se e senza ma. Preoccupata, la ragazza ha tentato di contattare il capo, che però non ha risposto a nessuna delle sue telefonate né a quelle dei colleghi.

A rendere la sua situazione ancor più problematica è il fatto di aver acquistato una casa giusto 28 giorni prima, come racconta (col sorriso, nonostante tutto) in un video pubblicato sul suo account TikTok.