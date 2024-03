«Sono andata via dal lavoro 5 minuti prima della fine del turno. Il capo mi ha sgridata, ma avevo finito: dovevo restare a fissare il muro?»

La concezione del lavoro sta cambiando velocemente negli ultimi tempi e sempre più spesso si tende a mettere in discussione l'orario fisso per abbracciare invece una concezione che tenga in considerazione gli obiettivi dell'azienda come elemento primario.

In pratica, il dipendente ha iniziato a chiedersi perché dovesse rimanere in ufficio fino alle 17 se tutto ciò che gli è stato richiesto per la giornata è stato portato a termine in anticipo. In tal caso, per quale motivo non permettergli di tornare a casa anziché fargli perdere tempo?

Lexie è un'insegnante che si è trovata in una situazione di questo tipo e in un video pubblicato sul suo account TikTok lamenta l'atteggiamento del capo e la richiesta fatta ai dipendenti di rimanere al lavoro fino all'ultimo minuto. Secondo Lexie si tratta di una pretesa inutile e infantile, ancor di più se si considera il tempo di viaggio di molti lavoratori pendolari.