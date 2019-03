I suoi dipendenti lavorano bene, il capo li porta tutti in vacanza a Ibiza: «Ho già comprato i biglietti»

Ultimo aggiornamento: 22:27

«Ho già comprato i biglietti:, a luglio», in questo modo, imprenditore 40enne alla guida della. Una vacanza premio per i dipendenti della giovane azienda italiana fondata nel 2017 che, nel primo anno di attività, ha realizzato una crescita del 300%.«Sono fiero del team, composto da giovani professionisti dai 25 ai 35 anni, con cui lavoro ogni giorno; regalare loro una vacanza mi sembra il modo migliore per festeggiare, per ringraziarli e per rafforzare lo spirito dell’azienda». Afferma Squillace che aggiunge come nel business «, ma sono il frutto del lavoro di una squadra di persone eccezionali».La 'Entire Digital Publishing' si occupa di trovare applicazioni per l’intelligenza artificiale all'editoria digitale. In altre parole, è una startup che ha sviluppato un algoritmo per permettere agli utenti di ricevere notizie in linea con interessi e preferenze, personalizzando la diffusione dei contenuti e sfruttando anche le potenzialità dei social network e dei motori di ricerca.