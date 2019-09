Donna sbaglia manovra nel giardino di casa e distrugge il Suv nuovo fiammante FOTO

Venerdì 13 Settembre 2019, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso il controllo della sua costosa auto finendo a ruote all'aria nel giardino del condominio: una 50enne difinisce in ospedale. Una donna trevigiana verso le 9 deve aver sbagliato a schiacciare il pedale della sua. L'auto è volata contro il terrazzino di un appartamento, abbattendolo, per poi rovesciarsi di lato. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per liberare la malcapitata. Sul posto, a Porto Santa Margherita, anche i sanitari del 118 e il soccorso stradale Vaccaro. Trasferita nel punto di primo intervento di Caorle , la donna è stata subito dimessa.