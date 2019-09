Ubriaco in fuga dai carabinieri con l'apecar: tasso alcolico cinque volte sopra il limite

di Simone Pierini

Una fuga a tutto gas, per quanto fosse possibile. Protagonista è un pensionato di 66 anni a bordo nientemeno che di una apecar di cilindrata 50. È successo a Castel D'Aiano, nel bolognese. L'uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha proseguito la sua corsa facendo zig zag in strada. Ha tenuto duro per due chilometri circa, poi si è arreso e si è fermato.



Una volta sceso è apparso in evidente stato confusionale dovuto all'alcol crollando in terra proprio di fronte ai militari dell'Arma. Il test alcolemico è stato impetuoso: 2,7 grammi per litro, cinque volte sopra il limite consentito. Immediata la enuncia per guida in stato di ebbrezza. Sabato 14 Settembre 2019, 10:10

