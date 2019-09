Napoli, operatore delle pompe funebri canta a squarciagola mentre trasporta il defunto: video choc

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:16

in macchina a squarciagola non è nulla di male, se a farlo è un professionista dicerto risulta insolito, ma se a farlo è un becchino cheè molto grave. Ancora di più se si lascia registrare nella sua performance per poi condividerla sul web e mostrare a tutti il suo "talento".È successo a Napoli dove un uomo si è lasciato filmare mentre cantava a tutta voce una canzone neomelodica con tanto di microfono in mano. Durante il video il becchino aggiunge: «Inquadra il nonno allegro, bacioni anche al nonno», riferendosi al feretro che veniva trasportato dentro la bara nel giorno del funerale. Una scena veramente terribile, irrispettosa non solo nei confronti del defunto ma anche di tutta la sua famiglia.Il video postato in rete è diventato ben presto virale e non ha lasciato però indifferenti le autorità e chi lavora nel settore delle pompe funebri. Il consigliere regionale della Campania Borrelli si è detto sorpreso e basito, mentre l'Eccellenza Funeraria Italiana ha parlato di un video offensivo e vergognoso.