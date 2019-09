Morto Enzo Lotti, il 'papà' degli stuzzicadenti Samurai: aveva 87 anni

Con la passione e il coraggio dei pionieri, la scelgono per produrre stuzzicadenti. Quando manca solo il nome, Giovanni ne trova uno che sembra azzardato. "La disciplina, l’onore, l’armonia di un nome 'guerriero'; l’associazione immediata a un simbolo potente come la Katana, onnipresente nel marchio; la fattura chiara e pregiata delle betulle di Hokkaido: ingredienti che rendono iconico lo stuzzicadenti", si legge sul sito.

Lunedì 23 Settembre 2019, 22:25

Lutto nel mondo dell'imprenditoria: è, all'età di 87 anni,, fondatore della Sis, l'azienda che ha distribuito, non solo in Italia, gli. L'imprenditore, che aveva fondato l'impresa insieme al fratello Giovanni, si è spento sabato scorso a Borgo Trento (Verona), ma la notizia è stata diffusa solo oggi.Come spiega anche l'AdnKronos, Enzo e Giovanni Lotti avevano fondato nel 1965 la Sisma (primo nome della storica azienda), iniziando proprio dagli stuzzicadenti ma passando, col corso negli anni, a vendere altri prodotti molto famosi, come quelli dei marchiL'idea degliera venuta ai due fratelli Lotti dopo aver conosciuto il signor Tanaka, un imprenditore giapponese che esportava legno di betulla.