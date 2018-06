Nel camper con 4 bombole di Gpl, esplosione tremenda: ustioni gravi

PEDEROBBA - Tremenda esplosione ieri verso mezzanotte a Pederobba in via Fossadel, e un uomo è stato ricoverato con gravissime ustioni. Nella notte, tutto appariva tranquillo: ma nel camper in sosta sulla strada c'erano ben 4 bombole di Gpl e una tanica di benzina: una concentrazione folle di sostanze pericolose. Una delle bombole è esplosa, la deflagrazione ha ha distrutto il camper investendo la persona. Ad accorrere per primo è stato un vigile del fuoco fuori servizio che abita nelel vicinanze, e immediatamente dopo, allertata dal collega, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna.



I carabinieri di Pederobba hanno messo l'area sotto sequestro e stanno conducendo i rilievi insieme ai vigili del fuoco, per appurare la natura del fatto e la dinamica dell'esplosione e dell'incendio. Potrebbe infatti essere stato quest'ultimo a innescare l'esplosione della bombola. Secondo le prime risultanze, tutte da verificare, sembrerebbe un tentato suicidio, anche per la sovrabbondanza ingiustificata di benzina e bombole di Gpl nel camper.

Martedì 26 Giugno 2018