Camionista ucciso davanti casa, choc a Nuoro: Giovanni freddato da una raffica di proiettili

Omicidio nella notte a Fonni, in provincia di Nuoro. Un camionista è stato ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco proprio davanti casa. La vittima, Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni, pare stesse tirando fuori l'automezzo dal garage quando è stato raggiunto dalla raffica che non gli ha lasciato scampo. All'arrivo dei soccorsi, Giovanni era già morto.

Camionista ucciso davanti casa

Dalle primissime ricostruzioni, l'uomo è stato vittima di un agguato intorno alle 23, freddato a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione in via Brigata Sassari. Sul posto gli uomini del commissariato di Fonni e della Questura di Nuoro hanno dato subito inizio alle indagini per risalire al responsabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 11:04

