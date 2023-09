Funerali musicista a Napoli, la madre: «È un martire, si è immolato per un cambiamento»

La disperazione di Daniela Maggio dopo i funerali nella Chiesa del Gesù nuovo a Napoli del figlio Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso in piazza municipio con tre colpi di pistola, per uno scooter parcheggiato male. "E' un martire, si è immolato per il cambiamento", ha urlato la donna aggiungendo: "La Napoli bella è qui a omaggiare mio figlio".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA