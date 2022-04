Camionista sviene alla guida del Tir: poliziotto salta a bordo ed evita la tragedia

Una scena da film di Hollywood, ma questa volta è la realtà. Sulla statale 379 che collega Bari al brindisino, un camionista è svenuto alla guida del suo Tir, ma è stato salvato da un agente di polizia che è riuscito a saltare in corsa sul mezzo e ad evitare la tragedia.

Con il Tir in corsa e fuori controllo, il poliziotto non ci ha pensato due volte ed è saltato sul mezzo, è entrato nella cabina ed è riuscito a bloccare il mezzo. Gli agenti hanno notato il camion che andava a zig zag, come impazzito, sulla carreggiata. Il conducente si era accasciato sul volante col piede sull'acceleratore.

L'auto della polizia è riuscita ad affiancare il Tir e uno degli agenti è salito a bordo. Dopo aver spostato il conducente privo di sensi è riuscito a fermare la corsa folle del mezzo pesante per poi prestare soccorso all'uomo. L'autista del Tir è stato trasportato in ospedale e - da quanto si è appreso - le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 22:44

