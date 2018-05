Cura l'orto della canonica e cade: grave don Tite, il parroco "di ferro"

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PAULARO (Udine) - Versa inildi, don, amato sacerdote originario di questo paese della Carnia, tra i più popolati della zona montana del Friuli. Il presule stava facendo dei lavori nel piccolodi Paularo quando èda un muretto e si è ferito alla testa e alla schiena; è succresso intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 23 maggio.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'equipe medica dell'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Stabilizzato sul posto, il sacerdote è stato trasportato in volo, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato gravi lesioni al capo e un trauma molto serio alla schiena, con la possibileDon Tite, come lo chiamano tutti a Paularo, ove è parroco dagli anni Ottanta, è un appassionato di camminate, di montagna e di escursioni. Spesso esce da solo e i parrocchiani si preoccupano per lui perché temono si possa far male, vista la sua età. Lui risponde ogni volta che non è solo, perché «il Signore e sempre con me». Un presule dai saldi principi, amato e stimato, che ha fatto per tanti anni l'insegnante a Paularo, dirigendo anche la scuola materna, e a Cividale del Friuli, negli istituti di formazione professionale. Tutti pregano perché si rimetta presto.