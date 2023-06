Albero cade in oratorio a Luino: 8 feriti, grave una bimba di 7 anni e una donna

di Redazione Web

Otto persone, tra cui sei adulti e due bambini, sono rimasti gravemente feriti a seguito della caduta di grande ramo di un albero all'oratorio di viale Rimembranze, a Luino, in provincia di Varese. L'incidente è accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 17.30, ma le vittime dell'albero, secondo la prima ricostruzione non sarebbero in pericolo di vita.

Feriti bambini

Ad avere la peggio sono state una donna, che ha riportato un trauma alla schiena e a un braccio ed è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, e una bambina di sette anni che ha riportato un trauma cranico e al volto ed è stata trasportata anche lei in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Otto feriti

Condizioni serie, ma meno gravi per le altre persone, che sono state trasferite in codice giallo agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio.

Sul posto anche il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, che hacommentato: «Dalle prime informazioni sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa di San Pietro si è spezzato travolgendo alcune persone che stavano sotto, fra cui anche dei bambini. È successo mentre i giovani stavano uscendo dall’oratorio. Almeno due sono le persone ricoverate in codice rosso».

