Cacciatore spara e ferisce un anziano: il 75enne è stato ricoverato ed è in prognosi riservata

Era un pomeriggio normale come tutti gli altri, che però per l'anziano di 75 anni, si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. L'uomo si trovava fuori dalla propria abitazione quando è stato raggiunto e colpito da un proiettile sparato da un cacciatore.

La vicenda

Il 75enne di Savignano Irpino, paese in provincia di Avellino, si trovava nel suo fondo agricolo come solito fare tutti i giorni, quando però è stato ferito da un proiettile che un cacciatore ha sparato dal proprio fucile. L'uomo dopo aver sentito le urla è accorso a soccorrere l'anziano.

Le indagini

Dopo aver sentito le urla e quindi le richieste di aiuto da parte del 75enne, il cacciatore è corso dal ferito e ha chiamato i soccorsi che sono giunti sul fondo agricolo. L'anziano è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Ariano Irpino. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare, la polizia ha aperto un'indagine.

