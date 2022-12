Bambino di un anno morto in un incidente ad Asti: feriti il papà e la mamma

Dramma ieri sera in provincia di Asti. Un bambino di un anno ferito gravemente in un incidente stradale ieri sera a Nizza Monferrato (Asti), è morto oggi. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria dopo l'impatto, è morto in seguito alle ferite riportate.

L'incidente, feriti i genitori

I genitori sono rimasti feriti: la madre in codice rosso e il padre in codice giallo, più un altro passeggero che viaggiava sull'altra vettura coinvolta nell'incidente. Sulla dinamica dello scontro indagano le forze dell'ordine.

