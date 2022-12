Milano, auto si ribalta nella notte: morta una donna di 30 anni, feriti gli altri due passeggeri a bordo

di Redazione web

Grave incindente nella notte a Milano. Nei pressi della stazione centrale un'automobile con a bordo tre persone si è ribaltata. Nel sinistro ha perso la vita una donna di 30 anni e sono rimasti feriti gli altri due passeggeri, un 23enne e un 25enne.

Da una prima ricostruzione della Polizia locale, l'auto si è ribaltata intorno alle 4.30 del mattino in via Melchiorre Gioia per motivi ancora da accertare.

I soccorsi

Sul posto è subito intervenuta l'ambulanza del 118 per soccorrere la vittima che è stata trasportata all'ospedale Policlinico. Ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Le altre due persone a bordo, invece, hanno subito ferite non gravi e sono stati trasportati agli ospedali San Carlo e San Raffaele, dove ancora adesso sono sotto osservazione.



Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 11:29

