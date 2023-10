Scroccone si imbuca alla serata di gala e mangia a sbafo al buffet: scoppia il caos, romeno in manette

di Cesare Arcolini

A Montegrotto, in provincia di Padova doveva essere una serata all’insegna della mondanità, ma una scomoda presenza ha rischiato di rovinare i piani degli invitati e degli organizzatori. Dopo un’ora abbondante di parapiglia tutto è rientrato nei ranghi. Si è intrufolato domenica sera in un galà all’interno di un hotel di via Neroniana a Montegrotto Terme. Sperando di agire inosservato, ha cominciato a mangiare e bere al buffet. Il “giochino” in un primo momento sembrava funzionare poi l’uomo, identificato in un secondo momento in un romeno di 53 anni noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora, ha cominciato a diventare molesto. I fumi dell’alcol l’hanno reso violento ed invadente.

Le lamentele



Qualcuno degli ospiti ha fatto presente al personale dell’hotel un certo disagio e prontamente sono scattate le verifiche. Ebbene, il 53enne non era un invitato, ma un “portoghese” che nella bolgia sperava di muoversi inosservato. Alcuni dipendenti dell’albergo l’hanno invece riconosciuto. Già in passato il cittadino dell’Est si era intrufolato a banchetti con l’intento di mangiare e bere gratis, ma allo stesso tempo di disturbare i presenti. Quando l’organizzazione dell’evento ha capito che la situazione era ormai fuori controllo, si è deciso di allertare il 112.

Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Abano che ci hanno impiegato pochi istanti a individuare l’intruso. Quest’ultimo, alterato dall’alcol, invece di rientrare nei ranghi e scusarsi per l’intrusione, è diventato ancora più violento e molesto. Si è avvicinato con fare minaccioso ai carabinieri di pattuglia e li ha colpiti con calci e pugni. Mantenendo la calma per non mettere a rischio la sicurezza degli ospiti dell’albergo, i militari l’hanno tenuto sotto controllo e al momento propizio l’hanno bloccato e reso inoffensivo. É stato stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I carabinieri che hanno effettuato l’intervento, seppur contusi non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso.

L’appello alle strutture ricettive della zona termale è quello di allertare i numeri d’emergenza nel caso il cittadino romeno dovesse ripresentarsi in futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:59

